Ibra convocato dalla Svezia: “Sarà all’Europeo”. Zlatan celebra a modo suo: “Il ritorno di Dio”

Ibra convocato dalla Svezia: "SarĂ all'Europeo". Zlatan celebra a modo suo: "Il ritorno di Dio" Zlatan non gioca in nazionale dal novembre 2016: il c.t. Andersson l'ha inserito nella lista per le partite contro Georgia, Kosovo ed Estonia

La Redazione24

,

martedĂŹ 16 Marzo 2021.

Zlatan non gioca in nazionale dal novembre 2016: il c.t. Andersson l’ha inserito nella lista per le partite contro Georgia, Kosovo ed Estonia



