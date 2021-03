Diritti tv, la Serie A a Dazn: vittoria in Lega per 16-4

Diritti tv, la Serie A a Dazn: vittoria in Lega per 16-4 L’assemblea dei club si è espressa, solo 4 voti contrari. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 26 Marzo 2021.

Diritti tv, la Serie A a Dazn: vittoria in Lega per 16-4

L’assemblea dei club si è espressa, solo 4 voti contrari. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA