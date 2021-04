Situazione Covid provincia Crotone: Bonesse chiede nuovamente l’intervento dello Stato e della Regione

Ieri, nei dati ufficiali Covid-19, in tutta la provincia di Crotone sono in totale 958 casi. Per il nostro territorio sono dati davvero incredibili, dato che non abbiamo mai avuto, nemmeno quando la situazione in Italia non era delle migliori. L’ospedale di Crotone è da molto tempo ormai sotto pressione, infatti, al Pronto soccorso arrivano continuamente […]

La Redazione

Crotone,

venerdì 09 Aprile 2021.

Ieri, nei dati ufficiali Covid-19, in tutta la provincia di Crotone sono in totale 958 casi. Per il nostro territorio sono dati davvero incredibili, dato che non abbiamo mai avuto, nemmeno quando la situazione in Italia non era delle migliori.

L’ospedale di Crotone è da molto tempo ormai sotto pressione, infatti, al Pronto soccorso arrivano continuamente persone che necessitano di assistenza che purtroppo il San Giovanni di Dio non può garantire. Il reparto Covid 1, con i trenta posti allestiti, è pieno da giorni e il reparto Covid 2 è stato da poco ri-allestito.

Penso che il Governo e la Regione Calabria debbano prendere provvedimenti sulla situazione che la nostra Provincia sta affrontando. Abbiamo bisogno che vi siano ulteriori posti per tutte le persone che ne hanno bisogno perché nessuno deve essere lasciato solo.

Bisogna considerare la ri-apertura a pieno regime degli ospedali di Cariati e San Giovanni in fiore perché questi prendono anche una parte considerevole dell’utenti della Provincia di Crotone.

Più diritti per tutti. Garantire la Sanità pubblica è importante per tutti noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA