mercoledì 14 Aprile 2021.

Turnover limitato e pochi infortuni: l’Inter comanda con i soliti nove

Nessuna grande ha una formazione titolare così stabile come quella di Conte: soltanto 2 giocatori su 11 sotto i 2000 minuti in campo. Ma in futuro servirà una rosa più competitiva



