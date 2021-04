Calcio, Campionato Primavera 2: Frosinone vs Crotone 2-0

Sconfitta esterna per gli squaletti che, dopo tre vittorie consecutive, cedono ai pari età del Frosinone per 2-0

La Redazione

Frosinone,

venerdì 16 Aprile 2021.

FROSINONE: Trovato, Potenziani, Nigro, Battisti (20’st Peres), Vecchi, Bracaglia, Mattarelli (43’st Piacentini), Bruno, Jirillo (43’st Morelli), Vitalucci (43’st Orlandi), Di Palma (20’st Coccia). A disp: Palmisani, Pacetti, Schiavella. All. Marsella

CROTONE: D’Alterio, Mignogna (18’st Nicotera), D’Aprile (39’st Maesano), Simone (18’st Palermo), Brescia, Esposito, Frustaglia (18’st D’Andrea), Timmoneri, Trotta, Ranieri, Bilotta (30’st Torromino). A disp: Pasqua, Abbruzzese, Lerose, Fragale, Gozzo, Cantisani. All. Galluzzo

Arbitro: Vergaro di Bari

Reti: 22’pt Di Palma, 36’st Vitalucci

Ammoniti: Esposito, Mignogna, Trotta (C)

Sconfitta esterna per gli squaletti che, dopo tre vittorie consecutive, cedono ai pari età del Frosinone per 2-0. A segno per i ciociari Di Palma nel primo tempo e Vitalucci nella ripresa. I rossoblù di Galluzzo restano fermi a 21 punti in classifica mentre il Frosinone sale a 15 lunghezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA