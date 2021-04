Anziano disperso a Savelli, avviate ricerche dei Vigili del fuoco: ritrovato da carabiniere fuori servizio

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Savelli,

sabato 17 Aprile 2021.

Ieri sera intorno alle 22:00 una telefonata da parte della Prefettura di Crotone allertava la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Crotone, segnalando una persona dispersa, un uomo di anni 81 affetto da demenza senile, lo stesso avvistato l’ultima volta nella zona tra Verzino e Savelli, località che in passato era frequentata dallo stesso per motivi di lavoro.

Le ricerche da parte degli uomini dei vigili del fuoco di Crotone, intorno alle 02:00 della stessa notte.

Questa mattina alle prime luci dell’alba, mentre si organizzavano le squadre per rirendere ed i mezzi per riprendere le ricerche, un Carabiniere che si recava in servizio, ha incontrato sul ciglio della strada il disperso che camminava, lo stesso non ricordava nulla.

Dalle prime indiscrezioni non era la prima volta che il signore si allontanava da solo, ma visto lo stato di salute, le condizioni climatiche e l’impervietà della zona i soccorsi sono partiti immediatamente da parte di tutte le forze.

