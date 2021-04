Crotone: l’Amaro Milone conquista il podio dei migliori amari al mondo, al World Liqueur Awards in Inghilterra

L’azienda Lacinio srls di Crotone con il prodotto Amaro Milone conquista il bronzo al World Liqueur Awards entrando a far parte dei migliori amari al mondo. I World Drinks Awards sono i premi globali che selezionano il meglio in tutti gli stili di bevande riconosciuti a livello internazionale. Il riconoscimento del Bronzo ad Amaro Milone […]

La Redazione

Crotone,

domenica 18 Aprile 2021.

L’azienda Lacinio srls di Crotone con il prodotto Amaro Milone conquista il bronzo al World Liqueur Awards entrando a far parte dei migliori amari al mondo. I World Drinks Awards sono i premi globali che selezionano il meglio in tutti gli stili di bevande riconosciuti a livello internazionale.

Il riconoscimento del Bronzo ad Amaro Milone è stato conferito con le seguenti note di degustazione:

“Note di cereali tostati e caffè al naso con sentori di buccia d’arancia. Consistenza oleosa spessa. Il cardamomo è molto presente. Molto dolce ma i botanici sono molto ben espressi”.

Il concorso è molto articolato e le referenze vengono assaggiate alla cieca e valutate in base a un criterio scrupoloso. Ogni prodotto viene valutato sulla base di un punteggio assegnato con una serie di fattori presi in considerazione: sapore, aroma, sentori e altro. I singoli voti concorrono a formare il giudizio finale usato per stabilire i liquori migliori e con il punteggio più alto. Questi passano al prossimo livello di giudizio fino a determinarne i vincitori.

I fondatori Davide Milone e Michele Sotero affermano: “Un’esperienza bellissima, importante e un successo sperato” per un’azienda giovane creata da 2 ragazzi crotonesi, che aspira a fare cultura e a far conoscere la storia di un territorio leggendario come quello di Kroton attraverso un prodotto.

Un liquore amaro con più di 20 erbe tra le quali, agrumi, genziana, angelica, cardamomo e aromi naturali, senza glutine e senza caramello, da 35°Vol, da qui lo slogan “Forte per Natura” proprio come Milone, il più forte di tutti.

Dal Mito di MILONE di KROTON nasce quindi la ricetta di un Amaro ancora più importante.

Un Ottimo digestivo, rinvigorente, dal gusto forte e deciso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA