Napoli, punto d’oro. L’Inter stavolta non vince, ma lo scudetto è vicino

Napoli, punto d’oro. L’Inter stavolta non vince, ma lo scudetto è vicino Per la prima volta in svantaggio nel girone di ritorno sul pasticcio Handanovic-De Vrij, la capolista rimonta con un gran gol di Eriksen. Due legni di Lukaku, uno di Politano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 19 Aprile 2021.

Napoli, punto d’oro. L’Inter stavolta non vince, ma lo scudetto è vicino

Per la prima volta in svantaggio nel girone di ritorno sul pasticcio Handanovic-De Vrij, la capolista rimonta con un gran gol di Eriksen. Due legni di Lukaku, uno di Politano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA