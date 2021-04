Sanzioni per i club ribelli? Nell’Uefa si confrontano giustizialisti e “buonisti”

Sanzioni per i club ribelli? Nell’Uefa si confrontano giustizialisti e “buonisti” Domani l’esecutivo: c’è chi vorrebbe per Juve e Real un anno senza coppe, ma è difficile. Saranno inserite però clausole per evitare altre idee secessioniste continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

Domani l’esecutivo: c’è chi vorrebbe per Juve e Real un anno senza coppe, ma è difficile. Saranno inserite però clausole per evitare altre idee secessioniste



