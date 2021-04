Ceferin minaccia la Juve, il Real e il Barça

Ceferin minaccia la Juve, il Real e il Barça Il presidente Uefa in un’intervista al Daily Mail: “Terrapiattisti che pensano che la Superlega esista. Riceveranno le punizioni più dure”. Clemenza invece per i club inglesi che si sono “ravveduti” per primi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 25 Aprile 2021.

