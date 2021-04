Tracollo Rossi: “Non sono abbastanza veloce. Così non è divertente”

venerdì 30 Aprile 2021.

MotoGP, tracollo Rossi: “Non so come trovare grip. Così non è divertente”Valentino e il 21° delle FP2 di Jerez: “Sono in forma e non ho pressioni per decidere il mio futuro, ma il punto è che non sono abbastanza veloce: la moto è la mia passione, ma se sei lento non sei tanto felice”

