Nelle FP3 brilla Nakagami, Marc Marquez in ospedale dopo il botto

MotoGP, Jerez: nelle FP3 brilla Nakagami, Marc Marquez in ospedale dopo il bottoUltimo turno per decidere l’accesso diretto nelle Q2 nella top class. Nagakami conquista il miglior tempo, seguito da Quartararo e Bradl. Un grande spavento per Marc Marquez, caduto ad alta velocità. Il medico: “Colpo all’omero sinistro e alla cervicale”. Il pilota in ospedale […]

La Redazione24

,

sabato 01 Maggio 2021.

MotoGP, Jerez: nelle FP3 brilla Nakagami, Marc Marquez in ospedale dopo il bottoUltimo turno per decidere l’accesso diretto nelle Q2 nella top class. Nagakami conquista il miglior tempo, seguito da Quartararo e Bradl. Un grande spavento per Marc Marquez, caduto ad alta velocità. Il medico: “Colpo all’omero sinistro e alla cervicale”. Il pilota in ospedale per ulteriore accertamenti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA