Al via la 7^ edizione del Concorso Enologico Premio Qualità Italia 2021, premia le eccellenze italiane e regionali del vino

Il concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia giunge alla settima edizione. Scadenza iscrizioni 5 giugno 2021

Città Sant’Angelo (PE),

lunedì 03 Maggio 2021.

Al via la Settima edizione del Concorso Enologico Premio Qualità Italia 2021 che premia le eccellenze italiane e regionali del vino. Anche quest’anno il Concorso assurge a ruolo di primo piano nel panorama nazionale come una delle poche se non l’unica iniziativa del settore. “Con questa settima edizione ─ dice Mauro Pallini, direttore della Scuola Etica Leonardo organizzatrice del concorso ─ vogliamo esserci per mantenere vivo l’interesse per il mondo del vino in un periodo certamente non facile sia per il mercato nazionale sia per quello internazionale. La partnership con Milano Wine Week rafforza ancor più il Concorso elevandolo certamente al più alto livello nazionale. La cerimonia di premiazione infatti si terrà nell’arco della settimana milanese dal 3 al 10 ottobre 2021 e sarà, come già nella passata edizione, un appuntamento sontuoso e di grande visibilità per i vincitori sia del Premio nazionale sia per i riconoscimenti regionali”.

“La nutrita partecipazione di cantine di tutte le regioni d’Italia conferma l’interesse degli operatori del settore e si distingue per il forte legame con i territori e con la tutela del “made in Italy”, per la ricerca dell’eccellenza e della sostenibilità; tali valori sono profondamente condivisi dai consumatori e dai più grandi player internazionali, per questo sarà un piacere raccontarli, dare loro visibilità e contribuire così alla promozione delle eccellenze enologiche italiane ‒ spiega Mauro Pallini».

Nel 2020 il Premio Qualità Italia è stato uno dei pochi concorsi enologici nazionali capaci di dare prova di resilienza, essendosi tenuto nonostante le restrizioni e le difficoltà, e questo è stato di grande aiuto per le case vitivinicole partecipanti che hanno trovato nel Premio una delle poche occasioni di visibilità e di supporto al proprio business. Il contributo al mondo del vino italiano è il vero obiettivo degli organizzatori che, per l’edizione 2021, hanno deciso di potenziarne ulteriormente la visibilità sia con una comunicazione più efficace sia con la conferma della cerimonia di Premiazione nell’ambito della Milano Wine Week di ottobre 2021, la più grande manifestazione italiana del 2021 e una delle più importanti al mondo nel settore enologico.

«Il Premio Qualità Italia ha la missione di far conoscere e promuovere l’immagine, i prodotti e le eccellenze di centinaia di viticoltori e cantine italiane che, vendemmia dopo vendemmia, si prodigano per crescere in un percorso di miglioramento continuo e che meritano di essere valorizzate – dichiara il Dott. Loriano Di Sabatino, direttore del Concorso».

Le iscrizioni alla VII edizione del Premio Qualità Italia, Autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, saranno aperte fino al 5 giugno 2021, termine ultimo per la consegna dei campioni. Le degustazioni si svolgeranno dal 14 al 16 giugno 2021. La Premiazione si terrà a inizio ottobre 2021 in occasione della Milano Wine Week.

Gli interessati a partecipare possono trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale del concorso al seguente link.

CONTATTI PREMIO QUALITÀ ITALIA

Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”

Via Mulino del gioco, 16 – 65013, Città Sant’Angelo (PE)

Tel: 085.2196328

concorso@premioqualitaitalia.it

