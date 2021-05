L’entusiasmo dei tifosi alla partenza da Piazza Castello

La Redazione24

,

sabato 08 Maggio 2021.

L’entusiasmo dei tifosi alla partenza del Giro d’Italia da Piazza CastelloIl Giro d’Italia ha preso il via alle 14 con la cronometro individuale di Torino. Molti i tifosi presenti in piazza Castello per la partenza della Corsa Rosa

