“Ambiente e sostenibilità per sviluppo della Calabria” le Donne del Vino promuovono un convegno online sabato 15 maggio

La delegata regionale del Movimento nazionale “Donne del vino”, Alessia Vincenza Librandi, ha scelto sabato 15 maggio 2021 per rinnovare il loro impegno in prima persona su Donne, vino e ambiente

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 10 Maggio 2021.

Le Donne del Vino promuovono un convegno online per sabato 15 maggio sul tema “L’ambiente e la sostenibilità per lo sviluppo della Calabria”. “A poco più di un anno dall’annullamento dell’evento del 15 marzo 2020 al Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria in occasione della Festa delle Donne del Vino, rimandato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le Donne del Vino della Calabria ci riprovano. Così si legge nel comunicato diffuso dalla delegata regionale del Movimento nazionale “Donne del vino”, Alessia Vincenza Librandi, che ha scelto sabato 15 maggio 2021 per rinnovare il loro impegno in prima persona su Donne, vino e ambiente, tema scelto dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino per l’anno scorso e ancora valido per tutto il 2021. L’incontro online, sarà introdotto, come dicevamo, dalla delegata regionale Vincenza Alessio Librandi, prevede gli interventi della geologa Liliana Ielasi, del tecnico botanico Carmen Gangale, dell’assegnista di ricerca Dipartimento A.G.R.A.R.I.A. Università degli studi di Reggio Calabria Souraya Benalia e della dirigente regionale Coldiretti Calabria Elvira Leuzzi. Coordina i lavori la giornalista, sommelier e Donna del Vino, Laura Pacelli. “Uno sguardo tutto al femminile – spiega Vincenza Alessio Librandi – su ambiente, sostenibilità, rispetto del territorio, risparmio energetico, riduzione degli sprechi, razionalizzazione dell’utilizzo dell’acqua e tanto altro ancora. Le Donne del Vino della Calabria rinnovano la loro scelta di parlare di tematiche legate all’ambiente aderendo a questo evento che, seppur online, ha un grande valore sì simbolico, ma soprattutto di appartenenza e impegno sociale”. “Non perdiamoci d’animo – aggiunge la delegata calabrese delle Donne del Vino – la situazione è in via di miglioramento e l’unione, il coraggio, l’ottimismo, la perseveranza delle Donne del Vino della Calabria contribuiranno concretamente alla rinascita, non solo ambientale, della nostra Regione”. Chi volesse seguire le’evento potrà collegarsi sulla piattaforma Zoom, sabato 15 maggio alle 17,00 inserendo l’ID: 853 5130 4342.

