Cirò Marina: gli alunni della Scuola primaria “Ferrari” partecipano all’indagine internazionale IEA PIRLS 2021

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 14 Maggio 2021.

Le classi Quarta B e Quarta D della Scuola primaria “Ferrari” hanno partecipato all’importante indagine internazionale IEA PIRLS 2021. PIRLS è uno studio che si propone di rilevare i livelli di comprensione della lettura al quarto grado di scolarità e si svolge dal 2001 con cadenza quinquennale con la partecipazione di più di 60 paesi nel mondo. In ciascun paese è stato estratto un campione di scuole partecipanti al progetto e in Italia questo campione è composto da sole 223 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. Ad ogni alunno delle classi campionate è stato chiesto di svolgere una prova cognitiva di lettura e di compilare un questionario. In 165 scuole, e l’Istituto Comprensivo “Filottete” è tra queste, gli alunni hanno svolto le prove e risposto ad un questionario in formato digitale attraverso l’uso del software PIRLS. Tutti gli alunni partecipanti hanno ricevuto un questionario in formato cartaceo destinato alle loro famiglie. Anche gli insegnanti di italiano delle classi campionate ed il Dirigente scolastico sono stati coinvolti nell’indagine con la compilazione online di un questionario. Le prove si sono svolte nel rispetto del rigido protocollo predisposto da INVALSI e assicurando tutte le misure finalizzate al contrasto e al contenimento alla diffusione del virus SARS COVID-19.

L’organizzazione della prova, che ha richiesto alcuni mesi di lavoro e la partecipazione ad attività di formazione specifiche, è stata l’occasione per confermare la grande professionalità e le capacità organizzative e di lavoro di “squadra” di tutto il personale del Filottete.

Sono state coinvolte, infatti, nei mesi passati tutte le componenti scolastiche, dal Direttore SGA al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, in particolare Vincenzo Cimino. Un contributo molto prezioso è stato fornito dall’assistente tecnico Raffaele Patera nella fase di predisposizione dei pc utilizzati. Le insegnanti delle classi coinvolte, Giuseppina Valente e Anna Foresi, hanno accettato, senza esitazioni e timori, la proposta di partecipare all’indagine, consapevoli della bontà del proprio lavoro quotidiano.

Tutte le fasi di IEA PIRLS sono state curate in ogni dettaglio dalla Coordinatrice Carmelina Fazio, che ha affrontato il lungo lavoro con il solito spirito collaborativo e con proposte concrete, risolutive di piccoli e grandi problemi.

La scuola rivolge, inoltre, un ringraziamento alle famiglie, che sono state coinvolte nella raccolta dei dati.

In fine, ma solo per riservare le note più dolci alla conclusione, poche parole sulle alunne ed gli alunni che hanno affrontato le prove. Sono stati bravissimi! Una prova così importante, che si svolge in pochissimi istituti ogni cinque anni e in tutto il mondo, avrebbe potuto generare timori o scoraggiarli. Sono stati, invece, concentrati e attenti e hanno seguito in modo impeccabile tutte le indicazioni fornite. Il loro giudizio sulle prove proposte è stato questo: “erano facilissime!”, forse perché il loro bagaglio di attrezzi per affrontarle è ben fornito, per merito del loro impegno nello studio, della bravura delle maestre che li guidano e delle famiglie che supportano la scuola nell’educazione dei loro figli.

