Tragedia in Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quota

Tragedia in Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quotaTra le vittime anche il 31enne Jing Liang, atleta d’élite dell’ultrarunning. Le temperature si sono abbassate improvvisamente fino a zero gradi. Settecento persone hanno cercato i dispersi tutta la notte, ma per molti di loro non c’è stato nulla da fare continua […]

La Redazione24

,

domenica 23 Maggio 2021.

Tragedia in Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quotaTra le vittime anche il 31enne Jing Liang, atleta d’élite dell’ultrarunning. Le temperature si sono abbassate improvvisamente fino a zero gradi. Settecento persone hanno cercato i dispersi tutta la notte, ma per molti di loro non c’è stato nulla da fare

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA