Morta Luisa Gibellini, ex moglie di Ancelotti

Morta Luisa Gibellini, ex moglie di AncelottiEra malata da tempo e per 25 anni è stata sposata col tecnico dell’Everton, con cui ha avuto due figli, Katia e Davide. Era stata portiere di calcio e aveva preso il brevetto di pilota di elicottero per portare il marito all’allenamento continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

lunedì 24 Maggio 2021.

Morta Luisa Gibellini, ex moglie di AncelottiEra malata da tempo e per 25 anni è stata sposata col tecnico dell’Everton, con cui ha avuto due figli, Katia e Davide. Era stata portiere di calcio e aveva preso il brevetto di pilota di elicottero per portare il marito all’allenamento

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA