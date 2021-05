Nuovo Postamat ATM a Melissa, la sindacalista Manfredi (Fnc Ugl): “è un importante servizio ai cittadini e ai numerosi turisti in arrivo”

La nota della sindacalista Anna Maria Manfredi dell’ Fnc Ugl comunicazioni segreteria provinciale di Crotone

Melissa,

mercoledì 26 Maggio 2021.

Mesi di grande disagio per i cittadini di Melissa in quanto l’ATM postale, l’unico disponibile in paese, è stato fuori uso per parecchio tempo provocando non pochi disagi per la popolazione che per un semplice prelievo era costretta a spostarsi nei paesi limitrofi. Il primo cittadino Raffaele Falbo, si è subito impegnato reclamando più volte a Poste Italiane, non avendo però subito riscontri immediati.

Lo stesso si è rivolto quindi alla sindacalista Anna Maria Manfredi dell’ Fnc Ugl comunicazioni segreteria provinciale di Crotone, sempre attenta a tutelare i lavoratori postali. Stavolta ha operato per gli abitanti di Melissa, realtà che conosce molto bene, ottenendo l’immediata sostituzione del precedente ATM, inattivo da tempo, con uno di ultima generazione.

Il nuovo ATM a Melissa è un importante servizio, infatti, oltre ad incrementare l’offerta per i residenti, contribuisce a completare l’offerta per i numerosi turisti che frequentano la zona in estate. Cittadini e turisti andranno così ad usufruire di un servizio fondamentale, che contribuirà a restituire l’immagine di un territorio ancor più attrattivo”.

