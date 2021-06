La scrittrice Francesca Gallello Gabriel Italo nel Gomez, nel consiglio editoriale della nota rivista “alternativa”

Ne dà notizia la stessa scrittrice che ha dichiarato

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 04 Giugno 2021.

“Seppur tanto impegnata, non ho potuto che accettare con grande gioia e gratitudine per essere stata scelta a far parte di un Consiglio editoriale formato da personaggi internazionale dell’arte e della cultura come: : Iliriana Sulkuqi (scrittrice); Vlasova Musta (poeta e sceneggiatrice); Zija Çela (Scrittrice); Iliaz Bobaj (Scrittore-Accademico); prof. Zef Chiaramonte, S.Th.Dr. (bibliotecario-scrittore-traduttore); Dott. Dorian Koçi (Direttore, Museo Storico Nazionale, Tirana); Dott. Ariola Sacerdote (Ricercatore di Beni Culturali); Fjoralba Prifti (regista, Museo Nazionale di Arte Medievale, Korça); Dott. Nikolle Loka (Direttore Dirigente dell’Istituto di Studi “Gjon Gazulli”, Tirana); Dott. Eris Russia (scrittore-traduttore); Arjan Kallço (Ambasciatore di Universum Accademia); Francesca Gallello (Scrittrice); Ndue Lazri (giornalista scrittore). E’ stata Eltona Lakuriqi, apprezzata critico letterario, scrittrice accademica e giornalista a volerla inserire nel consiglio di Alternativa, rivista che si occupa di cultura, puntando un faro importante su autori Albanesi e Italiani nel mondo. Un nuovo impegno culturale per la scrittrice calabrese. Un impegno editoriale di prestigio che, dice mi spinge a rivolgere “Un ringraziamento speciale all’editore della rivista Alternativa, Eltona Lakuriqi, per la stima e fiducia che ha riposto in me. Un’amicizia nata da poco ma che ha già messo radici profonde. Nell’ultimo numero di Alternativa, tanti gli articoli interessanti, autori bravissimi e di grande spessore culturale. Il Direttore EltonaLakuriqi non ha fatto mancare, tra le pagine, due poesie della scrittrice cirotana. La copertina, delicata e significativa porta l’opera di ENDRI BEQO, conosciuto per la sua arte e caricature uniche e molto significative. Mentre l’arte grafica è curata da Xhina Çaçi.

