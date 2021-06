Torretta, l’imprenditore Domenico Forciniti nominato Cavaliere della Repubblica

Il Presidente della Repubblica aveva firmato il conferimento il 27 dicembre scorso,

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

venerdì 04 Giugno 2021.

Domenico Forciniti con la famiglia alla cerimonia di consegna

Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica italiana” è il più alto degli ordini della Repubblica Italiana, istituito con la legge 3 marzo 1951 e reso operativo nel 1952 allo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Una onorificenza che il Presidente Sergio Mattarella ha conferito anche all’imprenditore torrettano, Domenico Forciniti, e la cui consegna è avvenuta nella giornata di ieri, 2 giugno, a Crotone, in occasione delle Celebrazioni per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, svoltesi in Piazza Umberto I, alla presenza delle più alte rappresentanze civili, militari e religiose del territorio.

Forciniti, geometra, titolare di un’azienda commerciale con sede a Torretta, era stato informato da alcune settimane, tramite una lettera del prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, che il Presidente della Repubblica aveva firmato, in data 27 dicembre 2020, il conferimento del titolo col quale potrà fregiarsi della croce dorata e del nastro verde.

Il titolo di cavaliere, l’imprenditore torrettano, l’aveva “conquistato” sul campo, in piena pandemia, allorché, in virtù delle restrizioni del marzo 2020 per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 che imponevano innanzitutto l’uso delle mascherine, si era adoperato, tramite aziende partner, per farle realizzare in tessuto non tessuto e poi, con l’aiuto di associazioni di volontariato, organizzare la distribuzione agli abitanti di Crucoli e di Torretta, ma anche alle forze dell’ordine della provincia, ed al personale sanitario di ospedali e case di cura.

Nato a Bolzano nel 1983, Domenico Forciniti, che da anni si contraddistingue anche in ambiti filantropici, tra l’altro, di recente ha donato a medici di base del posto cento test sierologici da eseguire in caso si sospetta infezione da Covid-19, ma le sue donazioni hanno riguardato anche la Caritas di Crotone.

