Incidente mortale nel Bresciano, muore a soli 37 anni Nicola Fanizza di Strongoli

Nicola è morto in un tragico incidente stradale a Montirone, in provincia di Brescia

Montirone (Brescia),

mercoledì 09 Giugno 2021.

Nicola era in sella alla sua moto lungo via Angelo Canossi a Montirone, nei pressi di un incrocio quando, per cause da accertare, si è scontrato contro un’auto sulla quale si trovavano due ragazzi di 22 e 26 anni. Dopo l’impatto, la moto ha preso fuoco e per Nicola non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo, i due ragazzi a bordo dell’auto sono rimasti feriti. Nicola Fanizza, 37enne originario di Strongoli, da circa un anno era residente a Brescia.

