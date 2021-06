Crucoli, Labonia eletto coordinatore di Fratelli d’Italia

Eletto all’unanimità dagli iscritti del circolo crucolese del partito

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

sabato 12 Giugno 2021.

Da sinistra, Macri, Labonia e De Simone

Antonio Labonia, trentasettenne, fisioterapista, è stato nominato dagli iscritti del circolo crucolese di Fratelli d’Italia, coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni.

Lo rende noto lo stesso Coordinatore Provinciale, Michele De Simone, in una nota stampa nella quale esprime “grande soddisfazione per la costituzione anche a Crucoli di un circolo cittadino di FDI a dimostrazione che il progetto politico di Giorgia Meloni si sta radicando anche in tutta la Provincia di Crotone.”

Una “doppia soddisfazione”, la definisce De Simone, rimarcando il fatto che “Crucoli è stata da sempre una cittadina che ha dato grosse soddisfazioni alla destra politica”.

“La scelta di Labonia – prosegue il comunicato del referente provinciale – costituisce una certezza per le sue doti umane, per la sua onestà intellettuale e per la sua concretezza e godrà del supporto di tutti gli iscritti.”

Inoltre, nell’immediata riorganizzazione del partito, entra a far parte del direttivo provinciale Luigi Macrì, anche lui originario di Torretta.

Labonia, nel ringraziare tutti per essere stato scelto all’unanimità, si dice “convinto che il partito potrà avere ottimi risultati sia per la tradizione cittadina sia per la qualità del gruppo che si è costituito, un giusto mix di persone nuove e di persone di esperienza che non faranno mai mancare il loro supporto.”

Inoltre, sia Labonia che Macrì ritengono “importante partecipare alla prossima competizione elettorale ponendo al centro del dibattito politico la necessità di una discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni, e partecipando ad un progetto politico che abbia come parole d’ordine legalità, trasparenza e rinnovamento.”

Il nascente circolo cittadino aprirà la sua attività politica con una iniziativa pubblica nella giornata di domenica 13 giugno, attraverso l’allestimento di un gazebo presso il quale si procederà al nuovo tesseramento e alla distribuzione di materiale tramite il quale spiegare le posizioni di Fratelli d’Italia rispetto alle ultime decisioni del Governo Draghi.

