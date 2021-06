Cirò Marina, il prof. Giacomo Barbalace ricorda Peppino Barberio

Apprendo con profonda tristezza la dipartita di Peppino Barberio

Cirò Marina,

mercoledì 16 Giugno 2021.

Mi associo all’intenso e indicibile dolore della sua famiglia. Uomo semplice, discreto, onesto , buono, sapeva guardare la vita sempre dal lato positivo ed aiutava gli altri a fare altrettanto. Professionista preparato, serio, colto, da Dirigente si è prodigato tanto per rendere la scuola accogliente, integrante stimolante per la crescita umana e culturale non solo degli alunni, anche di tutto il personale scolastico e delle stesse famiglie. Subiamo anche la perdita di un poeta e uomo di cultura che ci ha fatto scoprire, rivivere e amare le nostre radici. Che il Signore lo accolga nel suo seno come servo buono e fedele che ha utilizzato bene i suoi talenti.

