Milan, spesi già 43 milioni: più di tutti in Italia. E anche in Europa…

Milan, spesi già 43 milioni: più di tutti in Italia. E anche in Europa…È la cifra stanziata per comprare Maignan e riscattare Tomori. Solo alcune big europee come Liverpool e Bayern hanno speso quanto i rossoneri a questo punto del mercato estivo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 19 Giugno 2021.

