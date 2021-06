De Bruyne-Hazard: pessimismo per il recupero in vista dell’Italia

La Redazione24

mercoledì 30 Giugno 2021.

De Bruyne-Hazard: pessimismo per il recupero in vista dell’ItaliaPoche le speranze di vederli in campo contro gli azzurri venerdì sera. Il giocatore del City però ha qualche chance in più di Eden

