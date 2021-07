Torretta, riapre l’ufficio postale

Riattivata la fornitura di energia elettrica

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

venerdì 16 Luglio 2021.

L’Ufficio Postale provvisorio di Torretta

Con grande sorpresa per i cittadini del posto, ha riaperto stamattina l’Ufficio Postale di Torretta, nonostante nei giorni scorsi si era avuta una prima chiusura dal 9 al 13 luglio, seguita da una fugace riapertura nella mattinata di mercoledì 14 luglio, grazie all’installazione provvisoria di un gruppo elettrogeno (foto in basso), e quindi un nuovo avviso di chiusura per tutta la settimana in corso motivata da “mancanza di energia elettrica”.

Sembrerebbe, secondo voci insistenti che circolavano in paese, che era scaduto il contratto provvisorio di fornitura della corrente stipulato da Poste Italiane ai tempi della sistemazione degli uffici nella struttura mobile difronte alla villa comunale di Torretta (inizio febbraio 2018!). Evidentemente, nella giornata di giovedì 15 i tecnici dell’Enel hanno riattivato la fornitura di energia elettrica.

E sui disservizi dell’azienda postale nazionale abbiamo scritto tante volte, in riferimento agli uffici locali di Crucoli (dove non c’è nemmeno un ATM Postamat) e di Torretta, risultando però, assieme ai cittadini, totalmente inascoltati dai vertici provinciali e regionali, visto che non sono certo gli operatori dell’ufficio i responsabili della situazione.

Sta di fatto che ogni volta siamo costretti a scrivere di inefficienza o dell’incuranza in cui versa soprattutto la sede torrettana degli uffici postali (non è raro vedere gli sportelli bloccati per problemi tecnici ai sistemi informatici delle postazioni, la cosiddetta “mancanza di linea”!).

Ora, dopo questa “buona novella” del ritorno alla funzionalità, la speranza di tutti, e dell’utenza soprattutto, è che in tempi brevi Poste Italiane provveda all’apertura dei nuovi locali siti in via Mattia Preti, dove si attende solo che vengano eseguiti i lavori di arredamento interno e di impiantistica.

