Il medico dello Spezia: “Il nostro focolaio di Covid? Colpa di due calciatori no-vax”

Il medico dello Spezia: “Il nostro focolaio di Covid? Colpa di due calciatori no-vax”Il professor Salini: “Due giocatori non si sono voluti vaccinare e prima della seconda dose non c’è copertura completa. Per fortuna stanno tutti bene” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 19 Luglio 2021.

Il medico dello Spezia: “Il nostro focolaio di Covid? Colpa di due calciatori no-vax”Il professor Salini: “Due giocatori non si sono voluti vaccinare e prima della seconda dose non c’è copertura completa. Per fortuna stanno tutti bene”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA