Tokyo, Italia al 2° posto nel medagliere. Usa a secco: non accadeva da Monaco ’72

,

sabato 24 Luglio 2021.

