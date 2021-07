MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 29 agosto 2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, di cui nove nel Corpo sanitario aeronautico e otto nel Corpo del genio aeronautico – anno 2021. (21E07922)

venerdì 30 Luglio 2021.

