L’Atalanta batte il Pordenone. K.o. per Cagliari, Genoa e Udinese. Ora in campo il Venezia

L’Atalanta batte il Pordenone. K.o. per Cagliari, Genoa e Udinese. Ora in campo il VeneziaGiornata fitta di amichevoli, in campo mezza Serie A. Sfide interessanti contro avversari di Ligue 1, Bundesliga ed Eredivisie continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 31 Luglio 2021.

