Delirio a Roma per il ritorno di Jacobs: “Avanti così, non mi pongo limiti”

Delirio a Roma per il ritorno di Jacobs: “Avanti così, non mi pongo limiti”Il due volte campione olimpico è atterrato all’aeroporto di Fiumicino ed è stato accolto con un boato: “Sono felice di ritrovare la mia famiglia. Resto lo stesso, con un peso in più sulle spalle e al collo… Adesso andrò a Monza per […]

La Redazione24

,

martedì 10 Agosto 2021.

Delirio a Roma per il ritorno di Jacobs: “Avanti così, non mi pongo limiti”Il due volte campione olimpico è atterrato all’aeroporto di Fiumicino ed è stato accolto con un boato: “Sono felice di ritrovare la mia famiglia. Resto lo stesso, con un peso in più sulle spalle e al collo… Adesso andrò a Monza per il GP: fatemi guidare una Ferrari!”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA