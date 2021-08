Inter, assalto a Dumfries: ecco il piano per prendere l’esterno del Psv

Inter, assalto a Dumfries: ecco il piano per prendere l’esterno del PsvGli olandesi chiedono 20 milioni ma Marotta ha in mente la controofferta. Il giocatore spinge: vuole la Serie A. E Nandez resta in attesa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 12 Agosto 2021.

Inter, assalto a Dumfries: ecco il piano per prendere l’esterno del PsvGli olandesi chiedono 20 milioni ma Marotta ha in mente la controofferta. Il giocatore spinge: vuole la Serie A. E Nandez resta in attesa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA