Petilia Policastro: giovane arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro

Petilia Policastro,

giovedì 19 Agosto 2021.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Petilia Policastro, nell’ambito di servizi mirati a prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 23enne disoccupato del luogo. Il giovane, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato infatti trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina suddivisa in più dosi, un bilancino di precisione oltre a vario materiale per il confezionamento. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida.

