Allegri, partenza flop. Ma non è la prima volta… Guarda i precedenti

Allegri, partenza flop. Ma non è la prima volta… Guarda i precedentiCon la sconfitta interna contro l’Empoli, la Juventus inizia la Serie A 2021-22 con un solo punto in due partite. Per Massimiliano Allegri non è la prima falsa partenza. Guarda i precedenti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 29 Agosto 2021.

