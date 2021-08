Milan, ecco Adli: oggi le visite, ma vestirà rossonero solo fra un anno

lunedì 30 Agosto 2021.

Milan, ecco Adli: oggi le visite, ma vestirà rossonero solo fra un annoIl 21enne talento del Bordeaux, Yacine Adli, è il colpo di giornata del Milan: è atterrato a Milano alle 15.40 per apporre la firma su un quinquennale, dopo aver effettuato le visite mediche. Si tratta di un’operazione definita non per l’immediato, però: Adli resterà in prestito per un’altra stagione al Bordeaux prima di venire a giocare in Serie A. Affare da 10 milioni (8 più bonus) coi Girondini. Dal nostro inviato Stefano Cantalupi

