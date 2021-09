Eriksen a Milano in attesa degli esami: fra un mese potrebbe allenarsi (in Danimarca)

Eriksen a Milano in attesa degli esami: fra un mese potrebbe allenarsi (in Danimarca)Bici in città, relax al parco con i figli, selfie con i tifosi. La vita del centrocampista danese a tre mesi dal drammatico black out agli Europei continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Settembre 2021.

Eriksen a Milano in attesa degli esami: fra un mese potrebbe allenarsi (in Danimarca)Bici in città, relax al parco con i figli, selfie con i tifosi. La vita del centrocampista danese a tre mesi dal drammatico black out agli Europei

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA