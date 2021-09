Coronavirus: 308 casi attivi nel crotonese. 351 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 9 settembre

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

giovedì 09 Settembre 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.116.569 (+4.146).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 80.101 (+296) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 262 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.848 (10.699 guariti, 149 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.487 (46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.437 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.672 (24.055 guariti, 617 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 351 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 338 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.264 (7.156 guariti, 108 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.345 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2262 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.526 (25.159 guariti, 367 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 299 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.943 (5.847 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 135 nuovi soggetti positivi di cui 1 residenti fuori regione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 82 nuovi soggetti positivi di cui 9 migranti e 1 residenti fuori regione.

L’ Asp di Crotone comunica 49 positivi di cui sei migranti. Si precisa che iI numero complessivo del setting fuori regione è stato ridotto di un unità perchè soggetto positivo già noto.

