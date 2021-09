Morata crea, Szczesny e Kean distruggono: il Napoli vince in rimonta

La Redazione24

,

sabato 11 Settembre 2021.

Morata crea, Szczesny e Kean distruggono: il Napoli vince in rimonta sulla JuveLo spagnolo porta in vantaggio i bianconeri dopo 10′, un errore del portiere regala il pareggio a Politano. Poi Kean, appena entrato, su un calcio d’angolo dei campani, schiaccia di testa verso la sua porta, e Koulibaly ribadisce in rete

