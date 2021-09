A Crotone interruzione dell’erogazione dell’acqua dalle ore 16.00 di Oggi

A comunicarlo è il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese e Sorical

La Redazione

Crotone,

martedì 14 Settembre 2021.

Il Consorzio deve eseguire immediati ed improrogabili interventi per il ripristino di perdite idriche a causa di due rotture sulla condotta addutrice del DN 2200 in agro del Comune di Belvedere Spinello

E’ indispensabile eseguire immediatamente il ripristino dell’opera al fine della regolare funzionalità del servizio.

Allo scopo di avvisa che l’erogazione dell’acqua sarà interrotta il giorno 14 settembre 2021 alle ore 16.00 ed i lavori avranno inizio il giorno seguente, per consentire lo svuotamento della condotta, e proseguiranno fino al completamento degli interventi necessari al ripristino delle rotture limitando allo stretto indispensabile i tempi per il rispristino della normale erogazione della risorsa.

Il Consorzio provvederà, in accordo con Sorical, ad effettuare tutte le manovre necessarie per garantire la massima fornitura ausiliaria, attualmente garantibile, della risorsa grezza dell’invaso di S.Anna

SORICAL

In riferimento alla comunicazione del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese si comunica che l’erogazione dell’acqua sarà interrotta dal giorno 14 settembre 2021 alle ore 16.00 e fino al completamento dell’intervento di riparazione della condotta adduttrice DN 2200 in agro del Comune di Belvedere Spinello.

L’ipot Neto lavorerà in emergenza con la sola risorsa proveniente dall’adduttrice del bacino di S. Anna e pertanto si verificheranno notevoli cali di portata ai serbatoi di competenza della Sorical.

Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati non appena comunicati dagli Enti preposti al servizio idrico

