Messi, che stipendio al Psg: in 3 anni intascherà 110 milioni di euro

Messi, che stipendio al Psg: in 3 anni intascherà 110 milioni di euro La star argentina riceve 30 milioni netti per il 2021-22, di cui uno in criptovalute. Se onorasse il contratto fino al 2024, scatterà il bonus fedeltà che lo porterà a 40 per le restanti due stagioni continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

sabato 18 Settembre 2021.

