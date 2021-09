Giuseppe Conte a Cirò Marina il 21 settembre per la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria

L’ex Presidente del Consiglio e leader M5s sarà nella cittadina per sostenere la candidatura di Francesco Afflitto alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre

Cirò Marina,

lunedì 20 Settembre 2021.

Giuseppe Conte scende in Calabria per due giorni martedì e mercoledì 21 e 22 settembre a supporto dei candidati consiglieri alla Regione.

Martedi 21 settembre l’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, proveniente dalla Puglia farà tappa a Corigliano Rossano.

La seconda tappa la farà a Cirò Marina in piazza Diaz intorno alle 12,30, per sostenere il candidato del M5s Francesco Afflitto alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria del 3 e 4 ottobre. Ad attenderlo anche gli attivisti e tanti simpatizzanti.

Alle 15 Conte sarà impegnato a Crotone con i cittadini è in piazza Marinai d’Italia.

