La Fiorentina dura un tempo, poi c’è solo l’Inter: 3-1 in rimonta e primo posto

La Fiorentina dura un tempo, poi c’è solo l’Inter: 3-1 in rimonta e primo postoViola dominanti per 45’ e in vantaggio con Sottil. Poi però finiscono la benzina e i nerazzurri, soli in vetta per una notte, li travolgono con Darmian, Dzeko e Perisic. Espulso Gonzalez continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 22 Settembre 2021.

La Fiorentina dura un tempo, poi c’è solo l’Inter: 3-1 in rimonta e primo postoViola dominanti per 45’ e in vantaggio con Sottil. Poi però finiscono la benzina e i nerazzurri, soli in vetta per una notte, li travolgono con Darmian, Dzeko e Perisic. Espulso Gonzalez

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA