Lazio, supplemento di indagine per i cori razzisti ad Aina. Per Pellegrini una giornata

La Redazione24

,

venerdì 24 Settembre 2021.

Lazio, supplemento di indagine per i cori razzisti ad Aina. Per Pellegrini una giornata: salterà il derbyPrevisti approfondimenti per capire la portata degli insulti discriminatori al giocatore del Torino e il ruolo della società in materia di prevenzione. Il capitano della Roma salterà il derby contro i biancocelesti

