L’antico borgo di Cirò ha aderito con entusiasmo alla giornata nazionale “Plastic Free”, i dettagli

La giornata nazionale “Plastic Free”, con il sindaco Francesco Paletta in prima fila, le associazioni di Cirò: Pro-Loco, Avis, Ypscron, Protezione Civile, hanno ripulito dalla plastica la strada provinciale SP7 Cirò- Cirò Marina ed il centro storico, raccogliendo oltre 25 sacchi di plastica e materiale vario

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 29 Settembre 2021.

”Ancora una volta- ha detto il sindaco nel complimentarsi con tutte le associazioni che hanno preso parte – è stata data una lezione di civiltà”. Circa venti persone armate di buste e guanti hanno rovistato lungo il ciglio della sp7 raccogliendo ciò che molte persone incivili buttano ogni giorno dal finestrino, dalla bottiglia di plastica ai sacchetti dei rifiuti urbani, senza nessuna vergogna, inconsapevoli aimè, che la tassa sui rifiuti la dovranno pagare lo stesso, infatti li potrebbe depositare comodamente sotto casa, evitando di fare danni all’ambiente e quindi anche a se stesso. Non occorrono grandi energie per salvare il mondo, basta non creare inciviltà. Grazie, ancora, una volta alle instancabili e sempre presenti Associazioni di Cirò, oggi impegnati nella giornata plastic free o immondizia free , ma operosi in ogni circostanza in tutti i giorni dell’ anno. “Complimenti a tutti – ha detto il primo cittadino dopo una giornata di intenso lavoro, : è l’unione che fa la forza; ringraziamenti vanno anche agli ausiliari del traffico del comune che ci hanno aiutati a gestire il traffico”. La speranza – ha concluso Paletta- è che gli “sporcaccioni seriali” vadano a buttare i loro rifiuti negli appositi contenitori davanti la propria abitazione. “Il mondo può cambiare in meglio- ha detto la vice sindaco Giovanna Stasi- utilizzando uno strumento conosciuto, ma poco utilizzato: il buon senso civico o meglio ciò che non voglio per me non faccio ad altri nel qual caso alla natura, al mondo parte di noi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA