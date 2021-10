Incidente in Moto3, Oncu sospeso per due gare: salta Misano e Portimao

Incidente Moto3, Oncu sospeso per due gare: salta Misano e PortimaoIl turco della Ktm Tech3 fermato per aver causato il pauroso incidente che poteva costare la vita a Migno, Alcoba e Acosta. Il 18enne potrà rientrare solo per l’ultima gara del Mondiale Moto3 2021, il 14 novembre a Valencia continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

lunedì 04 Ottobre 2021.

