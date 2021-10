Buona partenza, poi il crollo. Tra cambi ed equivoci tattici: Calha che succede?

Buona partenza, poi il crollo. Tra cambi ed equivoci tattici: Calha che succede? Il turco ha raccolto applausi in estate e nelle prime uscite ufficiali, poi la prima sosta per le nazionali e il calo di rendimento. Da uomo in più a oggetto misterioso, la parabola dell’ex rossonero inizia a preoccupare continua a leggere su […]

La Redazione24

,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

Buona partenza, poi il crollo. Tra cambi ed equivoci tattici: Calha che succede? Il turco ha raccolto applausi in estate e nelle prime uscite ufficiali, poi la prima sosta per le nazionali e il calo di rendimento. Da uomo in più a oggetto misterioso, la parabola dell’ex rossonero inizia a preoccupare

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA