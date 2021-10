Tris d’Oro per l’Asd Martial Kroton Ryu alle qualificazioni del Campionato italiano assoluto di Karate Kumite

Un brillante tris di medaglie d’oro ha riacceso la fiamma agonistica della scuola Crotonese di karate, del Maestro Francesco Bellino, Asd Martial Kroton Ryu

San Marco Argentano (CS),

venerdì 08 Ottobre 2021.

L’importante risultato si è registrato, nella giornata di domenica 3 ottobre, alle qualificazioni del Campionato Italiano Assoluto di Karate Kumite che si sono svolte nella struttura sportiva della cupola geodetica di San Marco Argentano CS. Gli atleti allenati e seguiti in gara dal tecnico della Martial Carlo Bellino si sono distinti nelle rispettive categorie di peso con i seguenti risultati: 1° pst. Marco Ruggiero kg 60, 1° pst. Marco Martino kg 84 e 1° pst. Giuseppe Franco kg 94. Tali piazzamenti hanno permesso alla società Crotonese di aggiudicarsi il 1° posto nella classifica per società del kumite maschile assoluti ( dal18° fino al 35° anno). Dopo un lungo periodo di fermo, dovuto alla pandemia, l’Asd Martial Kroton Ryu riprende l’attività competitiva conquistando 3 pass per le finali nazionali del massimo campionato italiano “gli assoluti” che si svolgeranno dal 15 al17 ottobre ad Ostia Lido-Roma. Il Maestro Francesco Bellino, presente alla gara, si è complimentato con i suoi atleti per il buon livello tecnico/tattico espresso in gara e, con il tecnico Carlo Bellino per l’ottima gestione degli atleti durante tutti gli incontri disputati. Infine, il Maestro Bellino ha ringraziato gli organizzatori della gara (l’Asd karate San Marco Argentano) i quali, in perfetta sintonia con le linee guida Fijlkam riguardanti le misure anti covid-19 e il Comitato Regionale Karate Calabria, hanno permesso la realizzazione di questa magnifica giornata competitiva.







