Tuchel: “Lukaku? Mi spiace per gli interisti”. E che complimenti all’Atalanta…

La Redazione24

domenica 10 Ottobre 2021.

Tuchel: “Lukaku? Mi spiace per gli interisti”. E che complimenti all’Atalanta…Il tecnico vincitore dell’ultima Champions parla al Festival dello Sport: “Mancini ha costruito una squadra straordinaria, l’Europeo è meritato. Jorginho? È stato fantastico, non solo in nazionale”

