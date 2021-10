Inzaghi non scopre le carte: “Valuterò i sudamericani. E la Liga ha fatto bene…”

venerdì 15 Ottobre 2021.

Inzaghi non scopre le carte: “Valuterò i sudamericani. E la Liga ha fatto bene…”Il tecnico dell’Inter alla vigilia del match contro la “sua” Lazio: “Il problema del rientro dei nazionali andava affrontato per tempo. Torno in quella che è stata casa per 22 anni. Grato a Lotito e Tare”

